Çilekli örgü çörek tarifi

Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

125 ml süt

325 g un

60 g tereyağı

50 g toz şeker

1 paket vanilya

1 yumurta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Dolgusu için

Yarım paket hazır vanilyalı puding

2.5 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

1 su bardağı dilimlenmiş çilek

1 yumurtanın sarısı

Glazür için

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Dolgusu için vanilyalı puding, süt ve kremayı bir sos tenceresine alın. Katılaşmaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Hamuru için, maya ve ılık sütü geniş bir kaseye alıp karıştırın. Maya eriyinceye kadar bekletip kalan malzemeyi ilave edin ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve merdane ile açın. Kenarlarını bıçakla düzgün keserek büyük bir dikdörtgen elde edin. Baton bir kek kalıbını kenarlarda eşit boşluk kalacak şekilde hamurun ortasına yerleştirin. Kenar kısımlarını ince şeritler elde edecek şekilde bıçak ile kesin. Ilınan pudingli harcı dikey olarak hamurun ortasına yayın. İnce dilimlediğiniz çilekleri üzerine dizin. Kestiğiniz kenarları üst üste gelecek şekilde kapatıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Glazür için, pudra şekeri ve suyu bir kasede karıştırın. Glazürü bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.