Çilekli parfe tarifi

Malzemeler:

300 ml krema

5 mini beze

2 yemek kaşığı pudra şeker

200 ml süzme yoğurt

200 g doğranmış çilek

2 yemek kaşığı limon suyu

Sosu için:

300 g çilek

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Krem karamel kalıplarının içini streç filmle kaplayın. Krema, limon suyu, pudra şekeri ve yoğurdu mikserle çırpın. Bezeleri küçük parçalara bölün ve çileklerle birlikte karışıma ekleyin. Karışımı kalıplara paylaştırın ve 2.5 saat derin dondurucuda bekletin. Sos için, çilek, limon suyu ve pudra şekerini mikserle karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için sosu süzgeçten geçirin. Parfeyi servis tabağına ters çevirip üzerindeki filmi kaldırın. Etrafına sos dökün. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.