Çilekli rulo pasta

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8 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 çay bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Krema için

250 ml krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

250 gr çilek

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım kahve fincanı su

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Üzeri için

Beyaz şeker hamuru

Renkli makaronlar



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta aklarını tuz ile kar haline gelip katılaşana kadar çırpın. Başka bir kasede yumurta sarılarını şeker ile iyice çırpın. Un, vanilya ve kabartma tozunu bir kaba eleyin ve yumurta sarılarına yavaşça tahta kaşık ile karıştırarak ekleyin. Yumurta aklarını da söndürmeden yavaşça karışıma ilave edin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı yayın ve önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz bir mutfak havlusu ile birlikte sarın ve soğumaya bırakın. Kremayı pudra şekeriyle birlikte katılaşana kadar çırpın. Buzdolabına alıp bekletin. çilekleri yıkayın ve minik küp şeklinde doğrayın. Bir sos tenceresine alıp şeker ile 5 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce 1 tatlı kaşığı mısır nişastasını suyla inceltip ilave edin ve bir taşım kaynatıp ocaktan alarak soğumaya bırakın. Rulo keki yavaşça açın ve içine kremayı sürün. Çilek sosunu kremanın üzerine yayıp dikkatlice sarın. Beyaz şeker hamurunu nişasta ile birlikte merdaneyle inceltin ve rulo pastanın etrafını kaplayın. Üzerini renkli makaronlar ile süsleyin. Servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



