Çilekli ve peynirli tatlı tarifi
Malzemeler:
150 g labne peyniri
150 g mascarpone peyniri
50 g süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı vanilya esansı
200 g çilek
Üzeri için
Çilek
Antep fıstığı
Nane yaprakları
Hazırlanışı:
Peynirler ve süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. Vanilya esansını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz çilekleri iri doğrayın. Peynirli karışımın yarısını servis kuplarına paylaştırın. Üzerlerine iri doğradığınız çileklerden ilave edip kalan karışım ile üzerlerini kapatın. Üzerlerini çilek, Antep fıstığı ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.