Çilekli ve peynirli tatlı tarifi

Malzemeler:

150 g labne peyniri

150 g mascarpone peyniri

50 g süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

200 g çilek

Üzeri için

Çilek

Antep fıstığı

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Peynirler ve süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın. Vanilya esansını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz çilekleri iri doğrayın. Peynirli karışımın yarısını servis kuplarına paylaştırın. Üzerlerine iri doğradığınız çileklerden ilave edip kalan karışım ile üzerlerini kapatın. Üzerlerini çilek, Antep fıstığı ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.