Çilekli waffle

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4 kişilik 25 dakika

Malzemeler

8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

2 çorba kaşığı vanilya

3 yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Oda sıcaklığında tereyağı, waffle tavası için

Toz şeker, üzerine serpmek için

Çilekli sos için

400 gr. çilek, 4’e bölünmüş

2 çorba kaşığı kurutulmuş Hindistan cevizi

Şeker, tatlandırmak için



Hazırlanışı

Çilekleri derin bir kaseye alın ve Hindistan cevizi ile karıştırın. Tatlandırmak için şeker ilave edin. Waffle için, tereyağını şeker ile karıştırıp krema haline getirin ve vanilya ekleyin. Yumuşak bir kıvam elde etmek için yumurtaları teker teker ekleyip her eklemeden sonra iyice karıştırın. Unu ve kabartma tozunu ekleyip akıcı bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Waffle tavanızı çok az tereyağı ile yağlayın, tam ortasına (küçük bir kepçe kadar) karışımdan dökün ve altın rengi olana kadar pişirin. Üzerine şeker serpin. Ardından çileklerle servis edin.