Cioccolato fondente

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- kişilik -

Malzemeler

150 gr un

150 gr toz badem

100 gr tereyağ

200 gr bitter çikolata

2 adet yumurta



Hazırlanışı

Büyük bir cezvenin içine koyduğunuz çikolatayı ve tereyağı, su dolu bir tencerenin içine yerleştirip ocakta eritmeye başlayın. Bu sırada tatlınızı koyacağınız yuvarlak, alüminyum tatlı kaplarını yağlayıp içine toz bademleri dökün. Derin bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri iyice karıştırın ve eriyen çikolatayla tereyağın üzerine ilave edip karıştırın. Karışımı, alüminyum kaplara döküp 175 derece fırında 11 dakika pişirin. Dilerseniz dondurmayla birlikte servis yapabilirsiniz.