Damla sakızlı düğümler tarifi

Malzemeler:

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

4 yumurta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı sirke

2 parça damla sakızı

Üzeri için

Pudra şekeri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yumurta, şeker ve vanilyayı mikserle çırpın. Sirke ve dövülmüş damla sakızını ekleyip karıştırın. Undan yarım su bardağı ayırıp kalanını karışıma ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek buzdolabında 1 saat bekletin. Kalan unu dinlenen hamura ekleyip tekrar yoğurun. Hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. 12 cm uzunluğunda şeritler kesin ve düğüm atın. Kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.