Dondurma kızartması

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Farklı bir lezzet!

- kişilik -

Malzemeler

Yarım kg kaymaklı maraş dondurması

2 yumurta akı

1 su bardağı mısır gevreği

Yarım su bardağı ince çekilmiş fındık

Yarım su bardağı ince çekilmiş badem

1 çay bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

Yarım çay bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Kaymaklı maraş dondurmasını buzluktan çıkarıp ılınmasını sağlayın. Yumuşayan dondurmadan cevizden büyük toplar hazırlayıp elinizle yuvarlayın ve sertleşmesi için derin dondurucuda 30 dakika bekletin. Bir yumurta akını çırpın. Mısır gevreğini mutfak robotunda iyice çekin. Fındık, badem, hindistan cevizi, esmer şeker ve tarçını ekleyip karıştırın. Dondurma toplarını önce çırpılmış yumurtaya ardından mısır gevrekli karışıma bulayın. Derin dondurucuda yarım saat bekletin. Diğer yumurta akını çırpın. Dondurma toplarını önce yumurtaya ardından kalan mısır gevrekli harca bulayıp iyice ısıttığınız yağda kızartın. Servis yapın.