Dondurmalı kakaolu pancake
Dondurma ve pancake! Muhteşem ikili!
6 kişilik
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Malzemeler
300 gr un
25 gr kakao
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
600 ml süt
1 yumurta
1 yemek kaşığı fındık yağı
Vanilyalı dondurma
200 gr bitter çikolata (külahları yapıştırmak için)
Hazırlanışı
Un, kakao, kabartma tozu, şeker, tuz, süt ve fındık yağını derin bir kasede çırpın. Önceden ısıttığınız tavaya, yarım kepçe dolusu harçtan bir çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde dökün. Her iki tarafını pişirin. Piştikten sonra kağıt havlu üzerine alıp soğutun. Külah şekli vererek eritilmiş çikolata ile yapıştırın. Pancake külahlar soğuduktan sonra içlerine vanilyalı dondurma toplarını yerleştirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.