Donmuş yoğurt tarifi

Malzemeler:

500 g süzme yoğurt

3 yemek kaşığı bal

2 tatlı kaşığı vanilya

100 g iri kırılmış ceviz



Hazırlanışı:

Derin bir kasede yoğurt, bal ve vanilyayı çırpın. İri kırılmış cevizi ekleyip karıştırın. Hava almayacak şekilde bir kaba alın ve ağzını kapatıp dondurucuya koyun. Birkaç saat dondurucuda kaldıktan sonra çıkararak, iyice karıştırın ve kapağını kapatıp bekletmeye devam edin. İyice donduktan sonra çıkarıp sekiz dakika bekleyip, dondurma kaşığıyla servis kaselerine aktarın. Üzerine bal gezdirerek servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.