Şekersiz elma tatlısı tarifi...

Malzemeler

• 6 Amasya elması

• 6-7 stevia yaprağı

• 2 su bardağı yoğurt

• 3 çorba kaşığı pekmez

• 2/3 su bardağı ince kıyılmış ceviz



Hazırlanışı

Elmaları soyup ikiye bölün ve ortasını çıkarın. Stevia yapraklarını bir tencereye koyduğunuz dört su bardağı suya atın. Kaynayınca elmaları ekleyin. 5-7 dakika haşlayın ve içinden alın. Yoğurdu pekmezle karıştırın. Elmaların üzerine dökün. Ceviz serperek servis yapın.



Doğal tatlandırıcı özelliği olan stevia yaprağı kan şekerini düzenlerken insülin duyarlılığı ile salınımı da artırıyor.



