menu

close

menu

close

menu

close

Elma tatlısı

Şekersiz elma tatlısı tarifi...

Malzemeler
• 6 Amasya elması
• 6-7 stevia yaprağı
• 2 su bardağı yoğurt
• 3 çorba kaşığı pekmez
• 2/3 su bardağı ince kıyılmış ceviz     

Hazırlanışı
Elmaları soyup ikiye bölün ve ortasını çıkarın. Stevia yapraklarını bir tencereye koyduğunuz dört su bardağı suya atın. Kaynayınca elmaları ekleyin. 5-7 dakika haşlayın ve içinden alın. Yoğurdu pekmezle karıştırın. Elmaların üzerine dökün. Ceviz serperek servis yapın.

Doğal tatlandırıcı özelliği olan stevia yaprağı kan şekerini düzenlerken insülin duyarlılığı ile salınımı da artırıyor.

En çok okunanlar

Son Eklenenler