Şekersiz elma tatlısı tarifi...
Malzemeler
• 6 Amasya elması
• 6-7 stevia yaprağı
• 2 su bardağı yoğurt
• 3 çorba kaşığı pekmez
• 2/3 su bardağı ince kıyılmış ceviz
Hazırlanışı
Elmaları soyup ikiye bölün ve ortasını çıkarın. Stevia yapraklarını bir tencereye koyduğunuz dört su bardağı suya atın. Kaynayınca elmaları ekleyin. 5-7 dakika haşlayın ve içinden alın. Yoğurdu pekmezle karıştırın. Elmaların üzerine dökün. Ceviz serperek servis yapın.
Doğal tatlandırıcı özelliği olan stevia yaprağı kan şekerini düzenlerken insülin duyarlılığı ile salınımı da artırıyor.