Elmalı crumble tarifi
Malzemeler:
2-3 adet aromalı elma (granny smith, macoun ya da empire vb.)
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri
50 g pikan cevizi
1/2 çay kaşığı tarçın
Biraz tuz, karanﬁl ve muskat
Hamur için
30 g yulaf
45 g tam buğday unu
1 çay kaşığı tuz
50 g Hindistan cevizi yağı
25 g Hindistan cevizi şekeri
Hazırlanışı:
Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyin ve karıştırın. 23 cm çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.