Elmalı mini pay tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

2 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

125 g soğuk tereyağı

Yarım su bardağı ekşi krema



İç harcı için

2 yeşil elma

2 çay kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

¼ su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı un

Karamel sos



Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. İç harcı için, elmaların kabuklarını soyup küp doğrayın. Kararmamaları için üzerlerine limon suyunu ekleyip karıştırın. Sonra sırasıyla, tarçın, toz şeker ve unu ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta ince açın. Yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla 10 cm çapında eşit sayıda parçalar kesin. Yarısının üzerine bıçakla küçük kesikler atın. Ortalarına elmalı harçtan koyup üzerine karamel sos gezdirin. Üzeri kesik olan hamur parçasını elmalı harcın üzerine kapatın ve kenarlarını çatalla bastırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serpip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.