Elmalı tart tarifi
Malzemeler:
250 g un
150 g soğuk tereyağı
50 g toz şeker
1 yumurta
Bir tutam tuz
10 ml su
10 g pudra şekeri
İç harcı için:
2 golden elma
50 g tereyağı
65 g toz şeker
45 g kuru üzüm
30 g toz badem
50 g ceviz
10 ml limon suyu
5 g tarçın
Hazırlanışı:
İç harç için elmaları kabaca doğrayın ve kararmaması için limon suyu ile karıştırın. Ardından tereyağını tavada eritin. Doğrayıp limon suyunda karıştırdığınız elmaları tavaya ekleyip 2 dakika soteleyin. Toz şeker, kuru üzüm, toz badem ve cevizi ilave edip, 2 dakika daha soteleyin ve iç harcı kenara alıp soğutun. Soğuk tereyağını küp küp doğrayın. Un, tuz ve şekeri harmanlayın. Yumurta, tereyağı ve unlu karışımı parmak uçlarınızla ufalayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurun 1/5’ini ayırın, kalanını pişirme yapacağınız tart kalıbına yerleştirip 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. İç harcı hamurun üzerine yayarak koyun, ayırdığınız hamurdan hazırladığınız şeritleri kafes şeklinde yerleştirin. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edin.