Elmalı tart tarifi

Malzemeler:

250 g un

150 g soğuk tereyağı

50 g toz şeker

1 yumurta

Bir tutam tuz

10 ml su

10 g pudra şekeri

İç harcı için:

2 golden elma

50 g tereyağı

65 g toz şeker

45 g kuru üzüm

30 g toz badem

50 g ceviz

10 ml limon suyu

5 g tarçın



Hazırlanışı:

İç harç için elmaları kabaca doğrayın ve kararmaması için limon suyu ile karıştırın. Ardından tereyağını tavada eritin. Doğrayıp limon suyunda karıştırdığınız elmaları tavaya ekleyip 2 dakika soteleyin. Toz şeker, kuru üzüm, toz badem ve cevizi ilave edip, 2 dakika daha soteleyin ve iç harcı kenara alıp soğutun. Soğuk tereyağını küp küp doğrayın. Un, tuz ve şekeri harmanlayın. Yumurta, tereyağı ve unlu karışımı parmak uçlarınızla ufalayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurun 1/5’ini ayırın, kalanını pişirme yapacağınız tart kalıbına yerleştirip 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. İç harcı hamurun üzerine yayarak koyun, ayırdığınız hamurdan hazırladığınız şeritleri kafes şeklinde yerleştirin. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edin.