Elmalı ve ayvalı crumble tarifi

Malzemeler:

1 sade pasta tabanı

300 ml süt

100 gr toz şeker

300 ml mandalina suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

Turuncu gıda boyası

1 yemek kaşığı toz jelatin

3 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Suyu bir kaseye alıp üzerine toz jelatini serpiştirin ve 10 dakika bekletin. Süt, mandalina suyu, şeker, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu, birkaç damla gıda boyası, yumurta sarısı ve nişastayı tencereye alıp çırpıcı ile iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp jelatini ekleyin ve tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Karışımı ıslatılmış silikon pasta kalıplarına paylaştırın. Pasta tabanını kalıp büyüklüğünde kesip üzerine yerleştirin. Derin dondurucuda 1-1.5 saat beklemeye bırakın. Pastaları kalıptan ters çevirerek çıkarın ve servis yapın.