Elmalı ve karamel soslu tatlı

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8 kişilik

Malzemeler

4 elma

50 gr esmer şeker

60 ml portakal suyu

100 gr bütün badem içi

80 gr tereyağı

1 hazır meyveli kek

Karamel sos için

50 gr tereyağı

100 gr esmer şeker

80 ml portakal suyu



Hazırlanışı

Sekiz tane krem karamel kalıbının içine tereyağı sürün. Hazır meyveli keki parmak uzunluğunda ve iki parmak kalınlığında kesin. Krem karamel kaplarının içine hafifçe üst üste ve dik bir şekilde dizin. Elmaların kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin. Küçük parçalar şeklinde doğrayın. Elma, portakal suyu ve şekeri tavaya alıp pişirin. Bütün bademleri ekleyin. Kapların içine bademli elmaları paylaştırın. üzerlerini kek parçaları ile kapatın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Karamel sos için, tereyağı ve şekeri tavaya alıp karamel haline gelene kadar pişirin (şekerin yanmamasına dikkat edin). Portakal suyunu ekleyip hızlıca karıştırın. Tatlıların üzerine karamel sosunu gezdirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.