Ceviz, badem, hurma ve chia tohumu ile lezzetli ve enerji veren tatlı tarifi...

Malzemeler

• 1 su bardağı ceviz içi

• 1 su bardağı badem

• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 10 hurma

• 10 kuru kayısı

• 4 yemek kaşığı chia tohumu

• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

• 2 su bardağı süt



Hazırlanışı

Hurma ve kayısıları önceden suda bekletip, yumuşatın. Chia tohumunu yaklaşık 45 dakika sütte şişirin ve süzün. Bütün malzemeleri ufak taneli kalacak şekilde rondodan geçirin. Minik toplar haline getirip buzdolabında iki saat bekletin.

