Erikli iki renkli muhallebi
Erikli iki renkli muhallebi tarifi
- kişilik
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Malzemeler
Sade muhallebi için
4 yemek kaşığı buğday nişastası
5 yemek kaşığı toz şeker
1 yumurta sarısı
4 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı vanilya
Erikli muhallebi için
500 g erik
3 tatlı kaşığı nişasta
4 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
Erikli muhallebi için eriklerin çekirdeklerini çıkartıp robottan geçirerek püre haline getirin. Bir su bardağı su ekleyip 25 dakika kadar pişirin. Ilınınca süzgeçten geçirin. Nişasta ve toz şekeri ekleyerek tekrar pişirin. Sade muhallebi için buğday nişastası ve toz şekeri bir tencerede harmanlayın. Yumurta sarısı ve sütü ilave edip iyice çırpın. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca vanilyayı ekleyip ocaktan alın. Servis kaplarınıza bir kat sade muhallebi bir kat erikli muhallebi olacak şekilde 3 kat yapın. Ilınınca dolaba koyun. Soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.