Erikli ve bademli pratik turta tarifi
Malzemeler:
6 milföy
120 gr badem ezmesi
8 anjelik erik
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Fırını 190 dereceye ayarlayın. Milföyleri bir dikdörtgen oluşturacak şekilde dizin. Kenarlarını birbirine yapıştırın. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine yerleştirin. Badem ezmesini milföy hamurunun üzerine yerleştirdiğinizde kenarlardan birer parmak kalınlığında boşluk kalacak büyüklükte açın. Milföy hamurunun üzerine yerleştirin. Erikleri dilimleyip badem ezmesinin üzerine dizin. Sıcak fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.