Ev yapımı çikolata tarifi
Malzemeler:
5 yemek kaşığı kakao
165 gr süt tozu
55 gr tereyağı
1 paket vanilya
180 gr toz şeker
110 ml su
Üzeri için
Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık
Hazırlanışı:
Süt tozu ve kakaoyu bir kaseye eleyin. Su ile şekeri tencereye alıp kaynatın. Tereyağı ve vanilyayı ekleyip eriyinceye kadar beklettikten sonra ocaktan alın. Kakao ve süt tozu karışımını kaşık kaşık ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kare bir kalıba aktarın ve spatula ile üzerini düzelterek fındıkları serpiştirin. Oda ısısında 15 dakika soğumaya bırakın. 15 dakika derin dondurucuda beklettikten sonra şekilli kurabiye kalıbı ile kesin ve servis tabağına dizin. Servis yapın.