Ev yapımı çikolata tarifi

Malzemeler:

5 yemek kaşığı kakao

165 gr süt tozu

55 gr tereyağı

1 paket vanilya

180 gr toz şeker

110 ml su

Üzeri için

Yarım su bardağı iri çekilmiş fındık



Hazırlanışı:

Süt tozu ve kakaoyu bir kaseye eleyin. Su ile şekeri tencereye alıp kaynatın. Tereyağı ve vanilyayı ekleyip eriyinceye kadar beklettikten sonra ocaktan alın. Kakao ve süt tozu karışımını kaşık kaşık ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kare bir kalıba aktarın ve spatula ile üzerini düzelterek fındıkları serpiştirin. Oda ısısında 15 dakika soğumaya bırakın. 15 dakika derin dondurucuda beklettikten sonra şekilli kurabiye kalıbı ile kesin ve servis tabağına dizin. Servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.