Fındıklı gevrek tatlı tarifi

Malzemeler:

125 g tereyağı

Yarım çay bardağı süt

10 g instant maya

250 ml yoğurt

1 çay kaşığı tuz

3 yumurta

1 kg un

İç harcı için:

150 g kavrulmuş fındık

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

Yarım su bardağı sütlü damla çikolata

Yarım su bardağı beyaz damla çikolata

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tarçın



Hazırlanışı:

İç harcını hazırlamak için fındıkları mutfak robotunda çekerek un haline getirin. Pudra şekeri, vanilya ve damla çikolataları ekleyip karıştırın. Tereyağını eritin. Sütü ılındırıp tuz ve mayayı ilave ederek karıştırın. Maya eriyince tereyağı, yoğurt ve yumurtaları ekleyip çırpın. Unu ekleyip sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurup üzerini streç filme kapatarak 30 dakika bekletin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisini hazırlayın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içi büyüklüğünde açarak hazırladığınız iç harçtan yerleştirip kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip ızgara tel üzerine alarak soğumaya bırakın. Üzerine tarçın ve pudra şekeri serpip servis yapın.