Fındıklı tarçınlı kurabiye
10 kişilik
Malzemeler
2 su bardağı iri
çekilmiş fındık
250 gr yumuşamış
tereyağı
15 yemek kaşığı
tepeleme un
5 yemek kaşığı
pudra şekeri
2 yemek kaşığı
sıvıyağ
1 çay kaşığı
vanilya esansı
Üzeri İçin
5 yemek kaşığı
pudra şekeri
1,5 yemek kaşığı
Toz tarçın
Hazırlanışı
Fırını 180 derece ısıtın. Derin bir kapta tüm
malzemeleri iyice yoğurun ve kulak memesi
kıvamında bir hamur elde edin. Daha fazla
un gerekirse ekleyebilirsiniz. Fırın tepsisine
yağlı kağıt döşeyin. Elde ettiğiniz hamurdan
küçük parçalar kopararak yuvarlak küçük
toplar elde edin. Fırın tepsisine dizin ve
ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye
kadar pişirin. Pembeleşince fırından alın
ve hafif ılıtın. Üzeri için, geniş bir tepside
pudra şekeri ve tarçını iyice karıştırın. Hafif
ılımış kurabiyelerin üzerine dökün ve tüm
kurabiyelere yedirin. Soğumaya bırakın.