Fındıklı tarçınlı kurabiye

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10 kişilik

Malzemeler

2 su bardağı iri

çekilmiş fındık

250 gr yumuşamış

tereyağı

15 yemek kaşığı

tepeleme un

5 yemek kaşığı

pudra şekeri

2 yemek kaşığı

sıvıyağ

1 çay kaşığı

vanilya esansı



Üzeri İçin

5 yemek kaşığı

pudra şekeri

1,5 yemek kaşığı

Toz tarçın



Hazırlanışı

Fırını 180 derece ısıtın. Derin bir kapta tüm malzemeleri iyice yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Daha fazla un gerekirse ekleyebilirsiniz. Fırın tepsisine yağlı kağıt döşeyin. Elde ettiğiniz hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlak küçük toplar elde edin. Fırın tepsisine dizin ve ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Pembeleşince fırından alın ve hafif ılıtın. Üzeri için, geniş bir tepside pudra şekeri ve tarçını iyice karıştırın. Hafif ılımış kurabiyelerin üzerine dökün ve tüm kurabiyelere yedirin. Soğumaya bırakın.