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Fındıklı tarçınlı kurabiye

 10 kişilik
Malzemeler
2 su bardağı iri
çekilmiş fındık
250 gr yumuşamış
tereyağı
15 yemek kaşığı
tepeleme un
5 yemek kaşığı
pudra şekeri
2 yemek kaşığı
sıvıyağ
1 çay kaşığı
vanilya esansı

Üzeri İçin
5 yemek kaşığı
pudra şekeri
1,5 yemek kaşığı
Toz tarçın

Hazırlanışı
Fırını 180 derece ısıtın. Derin bir kapta tüm malzemeleri iyice yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Daha fazla un gerekirse ekleyebilirsiniz. Fırın tepsisine yağlı kağıt döşeyin. Elde ettiğiniz hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlak küçük toplar elde edin. Fırın tepsisine dizin ve ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Pembeleşince fırından alın ve hafif ılıtın. Üzeri için, geniş bir tepside pudra şekeri ve tarçını iyice karıştırın. Hafif ılımış kurabiyelerin üzerine dökün ve tüm kurabiyelere yedirin. Soğumaya bırakın.

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