Fındıklı ve çilekli irmik pastası tarifi

Malzemeler:

2 paket yulafı bisküvi

50 g tereyağı

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

30 g tereyağı

Üzeri için:

500 g çilek

1 paket krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

2 su bardağı iri kırılmış fındık



Hazırlanışı:

Bisküvileri rondoda ince çekin. Tereyağını eritip bisküvilere ekleyerek iyice karıştırın. 20 cm’lik kelepçeli bir kalıbın tabanına yağlı kağıt serin ve kenarlarını yağlayın. Hazırladığınız bisküvi harcını kalıbın tabanına iyice bastırın ve buzluğa koyup dondurun. Bir tencereye süt, irmik ve şekeri ilave edip karıştırın ve ocağa alın. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. En son tereyağı ve vanilyayı ekleyip, tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın. İrmikli muhallebiyi bisküvi tabanının üzerine dökün. Oda ısısında ılındıktan sonra iyice donması için buzdolabına kaldırın. Üzeri için, krem şantiyi süt ile iyice çırpın. Soğuyan pastanın etrafını krem şanti ile kaplayın. Fındıkları bir tavada rengi dönene kadar kavurun. Pastanın tamamını kavrulmuş fındıkla kaplayın ve üzerine bol taze çilek yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.