Fırında irmik tatlısı

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8 kişilik -

Malzemeler

115 gr tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı un

150 gr irmik

1 su bardağı Hindistan cevizi

175 ml süt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

Süslemek için

Bütün badem

Şerbeti için

Yarım su bardağı pudra şekeri

150 ml su

1 yemek kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Şerbet için, şeker, su ve limon suyunu tencereye alın. Karıştırarak kaynatın. Fokurdamaya başladıktan sonra 6 dakika daha kaynatmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alıp şurubu oda ısısında ılındırın. Buzdolabına alıp soğutun. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağını tavada eritin. Büyük bir cam kaseye alıp ılındırın. Şeker, un, irmik, Hindistan cevizi, süt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Hamuru içi yağlanmış dikdörtgen şekilli bir tepsiye döküp üzerini kaşığın tersiyle düzleştirin. Keskin bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde kesin. Her dilimin üzerine birer badem yerleştirin. Sıcak fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğuk şerbeti gezdirin. 2 saat bekletip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.