Fırınlanmış çilekli milföy

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Point Hotel Barbaros'un usta şefi Serdar Özkan'dan çay keyfiniz için tatlı bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

1 paket milföy hamuru

300 gr. çilek

100 gr. şeker

50 gr. tereyağı



Hazırlanışı:

Çilekleri ikiye bölün ve erittiğiniz tereyağının içine atın. Üzerine şekeri de ilave edin, karıştırın ve süzdürün, soğumaya bırakın. Bu çilekli karışımı bir kat milföy hamurunun üzerine döşeyin, üzerini yine milföy hamuru ile kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürerek 170 derece ısıtılmış fırında 24 dakika pişirin. Üzerine tercihen pudra şekeri serperek sıcak olarak servis edin. Bir kalıp yardımı ile çiğ milföye şekiller vererek fotoğraftaki gibi bir sonuç da elde edebilirsiniz.