Fıstık ezmeli çikolatalar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik

Malzemeler

160 gr bitter çikolata

Süsleme şekerleri

4 yemek kaşığı fıstık ezmesi



Hazırlanışı:

Çikolatayı küçük parçalara ayırıp benmari usulü eritin. Küçük muffin kaplarına kağıt yerleştirin. Fırça yardımıyla kağıtların tabanına ve kenarlarına çikolata sürün. Derin dondurucuda 15 dakika bekletin. Donan çikolatanın üzerine tekrar fırça ile çikolata sürüp süsleme şekerleri serpiştirin ve tekrar 15 dakika derin dondurucuda bekletin. Küçük bir kaşık ile fıstık ezmesini içlerine paylaştırıp kalan çikolatayı üzerini kapatıncaya kadar doldurun. 30 dakika derin dondurucuda soğutun. Servis yapıncaya kadar buzdolabında bekletin.