Fıstık ezmeli kağıt helva tarifi

Malzemeler:

20 gr tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

120 gr fıstık ezmesi

Kağıt helva

50 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Kağıt helvaları enine iki parçaya ayırın. Tereyağı ve pudra şekerini bir kaseye alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Fıstık ezmesini ekleyip çırpmaya devam edin. Karışımı kağıt helva parçalarının arasına sürün. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip kağıt helvaların üzerine çizgiler şeklinde dökün. Servis yapın.