Fıstık ezmeli kağıt helva tarifi
Malzemeler:
20 gr tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
120 gr fıstık ezmesi
Kağıt helva
50 gr bitter çikolata
Hazırlanışı:
Kağıt helvaları enine iki parçaya ayırın. Tereyağı ve pudra şekerini bir kaseye alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Fıstık ezmesini ekleyip çırpmaya devam edin. Karışımı kağıt helva parçalarının arasına sürün. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip kağıt helvaların üzerine çizgiler şeklinde dökün. Servis yapın.