Şerbetli tatlıları ve farklı sunumları seviyorsanız, fiyonk şeklindeki bu tatlıyı mutlaka deneyin!

Malzemeler

2 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

8 çay bardağı un

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Şerbeti için

800 g toz şeker

2.5 su bardağı su

Yarım limon suyu

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

İri kırılmış ceviz



Hazırlanışı:

Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu bir sos tenceresinde kaynatın. Şeker tamamen eriyince limon suyunu ilave edip 7-8 dakika daha kaynatın. Daha sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için yoğurt, yumurta ve tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. İrmik, kabartma tozu ve unu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru hafif unladığınız tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla açarak şeritler kesin. Şeritleri tekrar keserek dikdörtgen parçalar elde edin. Dikdörtgenleri ortadan sıkıştırarak fiyonk şekli verin. Fiyonk hamurları ısıttığınız ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Hamurları soğuyan şerbetin içine atarak 3-4 dakika bekletin. Süzerek bir servis tabağına alın. Üzerini toz Antep fıstığı ve iri kırılmış cevizle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



