Florentin kurabiye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

40 adet kişilik 45 dakika

Malzemeler

• 60 gr kuru kayısı

• 75 gr esmer şeker

• 75 gr tereyağı

• 125 ml krema

• 4 yemek kaşığı bal

• 1 yemek kaşığı un

• 75 gr kıyılmış badem

• 75 gr file badem

• 125 gr beyaz çikolata

• 1 tatlı kaşığı bitkisel yağ



Hazırlanışı

Kayısıları incecik kıyın. Şekeri tereyağı, krema ve bal ile birlikte tencereye alın ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Un ve kayısıları ekleyin, 1-2 dakika pişirin, tencereyi ocaktan alın ve bademleri ekleyin.

Fırını 160 derecede ısıtın. Hamurdan, tatlı kaşığıyla küçük parçalar alın ve aralıklı olarak (yaklaşık 4’er santimetre) yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyeleri fırında yaklaşık 12 dakika kızarana kadar pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve isteğe göre beş santim çapında, içine pişirme spreyi sıkılmış çemberle şekillendirin. Bunun için çemberi kurabiyelerin etrafına yerleştirin ve bastırın. Kurabiyeleri fırın tepsisinde soğumaya bırakın, ardından spatula ile tepsiden alıp çevirin.

Kuvertürü doğrayın ve yağla birlikte benmari usulü eritin. Florentin kurabiyelerin tabanını çikolatayla kaplayın ve dilerseniz çatalla dalga motifi çizin. Kurumaya bırakın.



