Lokma tatlısını evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hazır alabileceğiniz veya evde hazırlayabileceğiniz Frambuaz sos da lokma tatlısına çok yakışacak!

Malzemeler

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya esansı

1 su bardağı un

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Yarım su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

Servis için

Frambuaz sos



Hazırlanışı:

Süt, su, sızma zeytinyağı, toz şeker ve tuzu bir sos tenceresinde sürekli karıştırarak kaynatın. Fokurdamaya başlayınca ocaktan alın. Vanilya esansı ve unu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar silikon bir spatula yardımıyla hızlıca karıştırın. Karışım ılındıktan sonra bir sıkma torbasına doldurun. Küçük yuvarlaklar sıkın ve kızgın ayçiçek yağında renkleri altın sarısı olana kadar kızartın. Kızaran hamurları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzeri için toz şeker ve tarçını bir karıştırma kabında karıştırın ve hamurlar sıcakken bu karışıma bulayın. Yanında frambuaz sosla sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





