Fritole tarifi

Malzemeler:

130 g kuru üzüm

30 ml üzüm suyu

1 yumurta

200 ml süt

500 g un

40 g yaş maya

80 g toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Üzeri için:

Vanilya

Pudra şekeri

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Kuru üzümü bir kaseye alın ve üzerine üzüm suyunu ilave edin. Yumuşaması için 15 dakika bekletin. Yumurta ve sütü geniş bir kasede çırpın. Un, maya, şeker, limon kabuğu, tarçın ve tuzu ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırın. Yumuşayan üzümleri ilave edin ve hamurun üzerini nemli bir bezle örterek dinlendirin. Mayalanan hamurdan bir yemek kaşığı kadar parçalar alarak kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzeri için vanilya ve pudra şekerini bir kasede karıştırın. Kızaran tatlının üzerine serperek sıcak servis yapın.