Goji berry ve çikolata kremalı tart

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çay saatiniz için lezzetli bir öneri...

8 kişilik -

Tart hamuru için

175 gr un

1/4 su bardağı kakao

Yarım su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

125 gr soğuk tereyağı

1 yumurta sarısı

İç harcı için

330 gr bitter çikolata

Kurutulmuş goji berry

1+1/4 su bardağı krema



Hazırlanışı:

Soğuk tereyağını küçük küpler şeklinde kesin. Un, kakao, pudra şekeri ve tuzu büyük bir cam kaseye alın ve karıştırın. Soğuk tereyağı parçalarını ekleyip ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar çatalla karıştırın. Yumurta sarısını ekleyip hızlı hareketlerle yoğurun. Yağlı kağıda sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Fırının ısısını 180 dereceye ayarlayıp 20 dakika boyunca ısıtın. 23 cm çapında tart kalıbının içini yağlayın. Hamuru 26 cm çapında açıp içi yağlanmış tart kalıbına elinizle hafifçe bastırarak yayın. üzerine yağlı kağıt yayıp kuru bakliyat serpin. Sıcak fırında 25 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve bakliyatı tart hamurunun üzerinden alın. Hamuru 8 dakika daha pişirin. Hamuru fırından alıp soğutun. Tartın iç harcı için çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırın. Bir cam kase içine alın. Kremayı tencerede ısıtın. Sıcak kremayı çikolata parçalarının üzerine ekleyip çikolata eriyene kadar karıştırın. Tart hamurunun içine çikolatayı doldurun. çikolata ılındıktan sonra buzdolabından soğutun. Üzerine kurutulmuş goji berry’leri serpip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





