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Gül sulu cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
310 gr. un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
180 gr. pudra şekeri
130 gr. tereyağı
1 yemek kaşığı gül suyu
125 ml. süt
2 yumurta

Yapılışı
Önce kuru malzemeleri bir araya getirin. Gül suyu ile yağı çırpın. Yumurtaları ve sütü ilave edin. Tüm malzemeyi birbiriyle karıştırın. 20 dakika 170 derecelik fırında pişirin.

Süslemesi
375 gr. labne
90 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1/2 çay kaşığı vanilya
9 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı
Önce yüksek devirde pudra şekeri hariç tüm malzemeyi çırpın. Yavaş yavaş pudra şekerini ekleyin. Bu karışıma gıda boyası ekleyip cupcake’lerinizi renklendirebilirsiniz.

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