Gül sulu cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

310 gr. un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

180 gr. pudra şekeri

130 gr. tereyağı

1 yemek kaşığı gül suyu

125 ml. süt

2 yumurta



Yapılışı

Önce kuru malzemeleri bir araya getirin. Gül suyu ile yağı çırpın. Yumurtaları ve sütü ilave edin. Tüm malzemeyi birbiriyle karıştırın. 20 dakika 170 derecelik fırında pişirin.



Süslemesi

375 gr. labne

90 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay kaşığı vanilya

9 yemek kaşığı pudra şekeri



Yapılışı

Önce yüksek devirde pudra şekeri hariç tüm malzemeyi çırpın. Yavaş yavaş pudra şekerini ekleyin. Bu karışıma gıda boyası ekleyip cupcake’lerinizi renklendirebilirsiniz.

