Gül sulu cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
310 gr. un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
180 gr. pudra şekeri
130 gr. tereyağı
1 yemek kaşığı gül suyu
125 ml. süt
2 yumurta
Yapılışı
Önce kuru malzemeleri bir araya getirin. Gül suyu
ile yağı çırpın. Yumurtaları ve sütü ilave edin. Tüm
malzemeyi birbiriyle karıştırın. 20 dakika 170 derecelik
fırında pişirin.
Süslemesi
375 gr. labne
90 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1/2 çay kaşığı vanilya
9 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı
Önce yüksek devirde pudra şekeri
hariç tüm malzemeyi çırpın. Yavaş
yavaş pudra şekerini ekleyin.
Bu karışıma gıda boyası
ekleyip cupcake’lerinizi
renklendirebilirsiniz.