Gümüş şekerlemeli cupcake
18 kişilik
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Malzemeler
100 gr. çikolata
2 su bardağı un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1.5 su bardağı şeker
2 yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yapılışı
Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri krem gibi karıştırın. Geri kalan tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin. Cupcake kalıplarına koyun 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ek olarak fındık, ceviz ve parça çikolata ekleyebilirsiniz.
Süslemesi
4 su bardağı hazır krema
8 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı
Krem şanti haline gelmesi için
soğuttuğunuz krema ile pudra
şekerini aynı kapta koyulaşıncaya
kadar çırpın. Dilerseniz hazır krem
şanti de kullanabilirsiniz. Son
olarak keklerinizin üzerini gümüş
şekerlerle süsleyin.