Gümüş şekerlemeli cupcake

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18 kişilik -

Malzemeler

100 gr. çikolata

2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1.5 su bardağı şeker

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt



Yapılışı

Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri krem gibi karıştırın. Geri kalan tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin. Cupcake kalıplarına koyun 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ek olarak fındık, ceviz ve parça çikolata ekleyebilirsiniz.



Süslemesi

4 su bardağı hazır krema

8 yemek kaşığı pudra şekeri



Yapılışı

Krem şanti haline gelmesi için soğuttuğunuz krema ile pudra şekerini aynı kapta koyulaşıncaya kadar çırpın. Dilerseniz hazır krem şanti de kullanabilirsiniz. Son olarak keklerinizin üzerini gümüş şekerlerle süsleyin.