menu

close

menu

close

menu

close

Gümüş şekerlemeli cupcake

 18 kişilik   -
Malzemeler
100 gr. çikolata
2 su bardağı un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1.5 su bardağı şeker
2 yumurta
1 su bardağı yoğurt

Yapılışı
Çikolatayı eritin. Tereyağı ile şekeri krem gibi karıştırın. Geri kalan tüm malzemeleri sırasıyla ekleyin. Cupcake kalıplarına koyun 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ek olarak fındık, ceviz ve parça çikolata ekleyebilirsiniz.

Süslemesi
4 su bardağı hazır krema
8 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı
Krem şanti haline gelmesi için soğuttuğunuz krema ile pudra şekerini aynı kapta koyulaşıncaya kadar çırpın. Dilerseniz hazır krem şanti de kullanabilirsiniz. Son olarak keklerinizin üzerini gümüş şekerlerle süsleyin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler