Hardaliyeli armut tatlısı ve karanfilli dondurma tarifi

Malzemeler:

• 250 ml hardaliye

• 3 kakule

• 3 karanfil

• 3 tarçın

• 3-4 armut

• Bal



Hazırlanışı:

Armutları kabuklarını soyduktan sonra, hardaliyenin içinde yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Pişirdikten sonra kalan sosa biraz bal ekleyerek kısık ateşte çektirin. Akışkan bir sos kıvamına gelmeli. Altına brownie kıtırlarını yenilebilir simle birleştirip, taban yapabilirsiniz. Karanfilli dondurma ve çektirdiğiniz sos ile servis edebilirsiniz.



Karanfilli dondurma için

Malzemeler:

• 500 ml tam yağlı süt

• 500 ml krema

• 250 ml elma suyu konsantresi

• 6 karanfil



Hazırlanışı:

Süt, krema, elma suyu konsantresi ve dövülmüş karanfili kaynatıp, soğutun. Ardından bir gece soğutup dondurma karışımını süzüp, dondurma makinesine koyabilirsiniz.