Hindistan cevizli kurabiyeli şeftali tatlısı tarifi

Malzemeler:

4 şeftali

8 yemek kaşığı esmer şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çubuk tarçın

1 çubuk vanilya

Hindistan cevizli kurabiye için

3 yumurta akı

Yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker

2.5 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

Üzeri için

Çırpılmış krema

Toz tarçın



Hazırlanışı:

Şeftalilerin kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alarak esmer şeker ve tereyağı ile soteleyin. Tereyağı eriyince çubuk tarçın ve çubuk vanilyayı ekleyin. Şeftaliler yumuşayınca ocaktan alın. Hindistan cevizli kurabiye için yumurta akları ve toz şekeri bir karıştırma kabına alarak mikser yardımı ile kar gibi olana kadar çırpın. Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine iki yemek kaşığı yardımıyla aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirip soğumaya bırakın. Tatlıyı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine birer Hindistan cevizli kurabiye, birer kaşık çırpılmış krema koyun. Toz tarçın serpip ılık servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.