Hindistan cevizli sütlü tatlı tarifi
Malzemeler:
1.5 çay bardağı un
2 çay bardağı toz şeker
60 gr tereyağı
1 paket vanilya
1 litre süt
Üzeri için
Toz Antep fıstığı
Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Bir tencerede tereyağını eritip un ilave ederek kavurun. Vanilya hariç diğer tüm malzemeyi tencereye ekleyip puding kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin. 10 dakika mikserle çırpın. Servis tabağına alıp buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini Antep fıstığı ve hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.