Hindistan cevizli sütlü tatlı tarifi

Malzemeler:

1.5 çay bardağı un

2 çay bardağı toz şeker

60 gr tereyağı

1 paket vanilya

1 litre süt

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Bir tencerede tereyağını eritip un ilave ederek kavurun. Vanilya hariç diğer tüm malzemeyi tencereye ekleyip puding kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin. 10 dakika mikserle çırpın. Servis tabağına alıp buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini Antep fıstığı ve hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.