Hindistan cevizli tart tarifi
Malzemeler:
250 gr margarin
1 kahve fincanı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yumurta
2 su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı karbonat ya da kabartma tozu
Kreması için
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yumurta
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı margarin
Yarım su bardağı hindistan cevizi
Üzeri için
Hindistan cevizi
Meyve, nane yaprağı
Hazırlanışı:
Margarini eritin. Şeker ve süt ilave edip mikserle karıştırın. Yumurtaları ekleyin. Unu, vanilyayı ve karbonatı harmanlayıp azar azar ilave edin. 28 cm çapında (ters çevrildiğinde ortası çukur olan) tart kalıbını yağlayıp hamuru içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tart tabanı soğurken kremayı hazırlayın. Süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 2 dakika önce margarini ardından hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Soğuyan tart tabanını kalıptan çıkarın. Ortadaki boşluğa kremayı doldurun. Oda ısısında ılındırdıktan sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerine bol Hindistan cevizi serpip, meyvelerle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.