Hindistan cevizli tart tarifi

Malzemeler:

250 gr margarin

1 kahve fincanı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı karbonat ya da kabartma tozu

Kreması için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı margarin

Yarım su bardağı hindistan cevizi

Üzeri için

Hindistan cevizi

Meyve, nane yaprağı



Hazırlanışı:

Margarini eritin. Şeker ve süt ilave edip mikserle karıştırın. Yumurtaları ekleyin. Unu, vanilyayı ve karbonatı harmanlayıp azar azar ilave edin. 28 cm çapında (ters çevrildiğinde ortası çukur olan) tart kalıbını yağlayıp hamuru içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tart tabanı soğurken kremayı hazırlayın. Süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 2 dakika önce margarini ardından hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Soğuyan tart tabanını kalıptan çıkarın. Ortadaki boşluğa kremayı doldurun. Oda ısısında ılındırdıktan sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerine bol Hindistan cevizi serpip, meyvelerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

