Hindistan cevizli tefﬂi fit bar tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı teff

1/2 su bardağı çiğ badem

1/2 su bardağı çiğ fındık

Fıstık ezmesi

1/2 su bardağı hurma

5 adet kuru üzüm

5 adet kuru incir

1/2 çay bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Çekirdeğini çıkardığınız hurma, çiğ badem ve fındıkları mutfak robotunda çektirin. Bir kaseye alıp bekletin. Mutfak robotundan geçirdiğiniz karışımı kuru üzüm, Hindistan cevizi, teff ve kuru incir ile harmanlayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarttıktan sonra arzu ettiğiniz gibi dilimleyin ve servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.