Hurma kaplamalı fındıklı brownie tarifi

Malzemeler

12 adet çekirdeği çıkarılmış taze hurma

70 g kakao

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

160 g çiğ badem

2 çay kaşığı vanilya özütü

2 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı

25 g şişmiş kinoa

125 ml su

225 g kuru üzüm

70 g fındık

Kaplamak için

12 adet çekirdeği çıkarılmış hurma

50 g kakao

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

125 ml ılık su

Üzeri için

2 yemek kaşığı kakao çekirdeği



Hazırlanışı

Hurmaları, kakaoyu, akçaağaç şurubunu, bademleri, vanilya özünü, Hindistan cevizi yağını, kinoayı, suyu ve kuru üzümlerin 150 gramını mutfak robotunda tamamen karışana kadar iyice çekin. Fındıkları ve kalan kuru üzümleri ekleyip kabaca çekin. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kek kalıbına koyun. Spatula yardımıyla karışımı eşit olacak şekilde yayın. Sertleşene kadar buzdolabında bekletin. Kaplama için hurmaları, kakao tozunu, Hindistan cevizi yağını ve suyu bir kaseye koyup, el blenderı yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Brownie’yi tepsiden çıkarın, kaplamayı üzerine yayın ve kakao çekirdeklerini serpiştirin. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.