Hurma kaplamalı fındıklı brownie tarifi
Malzemeler
12 adet çekirdeği çıkarılmış taze hurma
70 g kakao
2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
160 g çiğ badem
2 çay kaşığı vanilya özütü
2 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı
25 g şişmiş kinoa
125 ml su
225 g kuru üzüm
70 g fındık
Kaplamak için
12 adet çekirdeği çıkarılmış hurma
50 g kakao
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
125 ml ılık su
Üzeri için
2 yemek kaşığı kakao çekirdeği
Hazırlanışı
Hurmaları, kakaoyu, akçaağaç şurubunu, bademleri, vanilya özünü, Hindistan cevizi yağını, kinoayı, suyu ve kuru üzümlerin 150 gramını mutfak robotunda tamamen karışana kadar iyice çekin. Fındıkları ve kalan kuru üzümleri ekleyip kabaca çekin. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kek kalıbına koyun. Spatula yardımıyla karışımı eşit olacak şekilde yayın. Sertleşene kadar buzdolabında bekletin. Kaplama için hurmaları, kakao tozunu, Hindistan cevizi yağını ve suyu bir kaseye koyup, el blenderı yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Brownie’yi tepsiden çıkarın, kaplamayı üzerine yayın ve kakao çekirdeklerini serpiştirin. Dilimleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.