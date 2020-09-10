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Hurmalı toplar

Edwina Sponza'dan tatlı ihtiyacınızı karşılayacak nefis hurma topları tarifi

Malzemeler
10 iri boy kuru hurma
1 avuç çiğ kabuksuz badem
2 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı vanilya
2 çorba kaşığı süt

Hazırlanışı
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve robottan geçirin. Hurmalar ezildikten sonra içine bademi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kakao ve vanilyayı ilave edin, hurmalar çok kuruysa sütü de ekleyin. Karışımı biraz karıştırıp robottan alın ve elinizle yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar halinde şekillendirin ve kakaoya batırın.

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