Hem hafif hem lezzetli

Malzemeler:

400 ml süt

100 g kuru incir

2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için

File fındık

Antep fıstıklı dondurma



Hazırlanışı:

Sütü bir tencerede ısıtın. Toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kaynatın ve ocaktan alın. Süt ılınınca küp doğradığınız incirleri ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirip servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerini streç filmle sarıp kalın bir bezle sarın. 3-4 saat kadar oda sıcaklığında bekletip buzdolabına alın. Üzerlerini file fındıkla süsleyin. Dondurma ile soğuk servis yapın.