Hem hafif hem lezzetli
Malzemeler:
400 ml süt
100 g kuru incir
2 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için
File fındık
Antep fıstıklı dondurma
Hazırlanışı:
Sütü bir tencerede ısıtın. Toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar ara ara karıştırarak kaynatın ve ocaktan alın. Süt ılınınca küp doğradığınız incirleri ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirip servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerini streç filmle sarıp kalın bir bezle sarın. 3-4 saat kadar oda sıcaklığında bekletip buzdolabına alın. Üzerlerini file fındıkla süsleyin. Dondurma ile soğuk servis yapın.