İncirli, fıstıklı ve vanilyalı buz dondurma

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8 kişilik 90 dakika

Malzemeler:

• 2 bardak taze krema

• 1 bardak süt

• 3 büyük yumurta sarısı

• 1/2 bardak şeker (1/2 vanilya çubuğu tohumuyla)

• 4 adet incir, doğranmış

• 1/3 bardak kabuksuz kavrulmuş fıstık

• Yeşil gıda boyası

• 1/2 bardak taze krema, çırpılmış



Hazırlanışı:

Süt ve kremayı iyice ısıtın ve kaynama noktasına ulaşmadan ateşten alın. Yumurta sarılarını ve şekeri birlikte çırpın, ardından ılık krema karışımının içine ilave edin. Karışımı çırpın ve tavaya geri alın. Kısık ateşte, tahta kaşıkla karıştırarak ısıtın. Kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırın. Tahta kaşığın üzerinde ince bir tabaka oluşturacak kıvama geldiği zaman vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışımı üç parçaya ayırın. Birini vanilyalı bırakın. Birini incirlerle beraber blender’dan geçirin. Üçüncü parçayı ise fıstık ve küçük bir damla yeşil gıda boyası ile karıştırın. Böylece üç lezzet yaratmış olacaksınız. Vanilyalı karışımı dondurmanın ilk katını oluşturacak şekilde dondurma kaplarına bölüştürün. Dondurma çubukları olmadan sertleşene kadar buzlukta bekletin. Dondurma çubuklarını geçirin ve dondurma çubukları dondurmayı taşıyıncaya kadar bir 30 dakika daha buzlukta bekletin. Fıstıklı karışımı dondurma kaplarına ikinci katı oluşturacak şekilde bölüştürün. Buzlukta 40 dakika daha bekletin. Aynı işlemi incirli kat için de tekrarlayın. Gece boyunca buzlukta bekletin. Dondurmaları kaplardan kolayca çıkarmak için kapları buzluktan çıkarın, hemen ılık suya batırın.