İncirli pavlova tarifi
Malzemeler:
Tabanı için
4 yumurta akı
225 g toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Kreması için
200 g krema
20 g pudra şekeri
Üzeri için
İncir,Bal
Hazırlanışı:
Tabanı için yumurta aklarını geniş bir karıştırma kabına alın ve bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta akları hafif kabarmaya başladığında pudra şekerini azar azar ilave edip çırpmaya devam edin. Mısır nişastası ve üzüm sirkesini ilave edip 1 dakika daha çırpın. Harcı, 18-20 cm çapında bir yuvarlak olacak şekilde yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 1.5 saat pişirin. Pavlovanız piştikten sonra fırının kapağını hafif açın ve soğumaya bırakın. Kreması için, krema ve pudra şekerini geniş bir kaseye alıp hafif katılaşıncaya kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Kremayı soğuyan pavlovanın üzerine yayın. Üzerini dilinlediğiniz incir ve bal ile süsleyerek servis yapın.