İshakiye tarifi

Malzemeler:

100 gr tereyağı

65 gr pirinç unu

100 gr badem unu

800 ml süt

375 gr toz şeker

File badem

Yaban mersini



Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Pirinç unu ve badem ununu ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Yavaşça sütü ekleyin ve pürüzsüz kıvam gelene kadar pişirin. Şekeri ekleyin ve bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra file badem ve yaban mersini ile süsleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.