Kahve likörlü ve çikolata soslu kek tarifi

Malzemeler:

250 gr tereyağı

4 yumurta

220 gr toz şeker

1 çay kaşığı vanilya esansı

250 gr kek unu

80 ml süt

25 gr kakao

Kahve likörlü çikolata sos için;

250 ml krema

150 gr bitter çikolata

60 ml espresso kahve

1 yemek kaşığı kahve likörü



Hazırlanışı:

Kek için, oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker ve vanilyayı büyük bir kaseye alıp mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpma işlemine devam edin. Elenmiş un, kakao ve sütü iki kerede karışıma ekleyip mikserle çırpın. Harcı içi yağlanmış 20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Keki fırından alıp soğutun. Kahve likörlü ve çikolatalı sos için, krema ve küçük parçalar şeklinde kırılmış bitter çikolatayı küçük bir tencereye alın. Arada bir tahta kaşıkla karıştırarak kısık ateşte çikolatayı eritin. Tencereyi ocaktan alıp espresso kahve ve kahve likörünü ekleyip iyice karıştırın. Pişirdiğiniz keki soğutun. Üzerine ılık sosu gezdirip servis yapın.