Kahve likörlü ve çikolata soslu kek tarifi
Malzemeler:
250 gr tereyağı
4 yumurta
220 gr toz şeker
1 çay kaşığı vanilya esansı
250 gr kek unu
80 ml süt
25 gr kakao
Kahve likörlü çikolata sos için;
250 ml krema
150 gr bitter çikolata
60 ml espresso kahve
1 yemek kaşığı kahve likörü
Hazırlanışı:
Kek için, oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, şeker ve vanilyayı büyük bir kaseye alıp mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpma işlemine devam edin. Elenmiş un, kakao ve sütü iki kerede karışıma ekleyip mikserle çırpın. Harcı içi yağlanmış 20 cm çapında kelepçeli kek kalıbına doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Keki fırından alıp soğutun. Kahve likörlü ve çikolatalı sos için, krema ve küçük parçalar şeklinde kırılmış bitter çikolatayı küçük bir tencereye alın. Arada bir tahta kaşıkla karıştırarak kısık ateşte çikolatayı eritin. Tencereyi ocaktan alıp espresso kahve ve kahve likörünü ekleyip iyice karıştırın. Pişirdiğiniz keki soğutun. Üzerine ılık sosu gezdirip servis yapın.