Kahveli sufle

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4 kişilik -

Malzemeler

125 gr tereyağı

120 gr bitter çikolata

2 yumurta

2 yumurta sarısı

60 gr toz şeker

2 çay bardağı un

1 çay kaşığı espresso

Yarım çay bardağı sıcak su

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Tereyağı ile bitter çikolatayı bir cam kaseye alıp benmari usulü eritin ve karıştırarak ılındırın. Yumurtalar, yumurta sarıları ve şekeri bir kasede mikserle çırpın. Tereyağlı çikolata, un ve yarım çay bardağı sıcak suya eklenmiş espressoyu ilave edip karıştırın. Karışımı içleri yağlanmış sufle kaplarına üstten birer parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip bekletmeden servis yapın.