Kakaolu çıtır rulolar tarifi

Malzemeler:

8 baklava yufkası

220 gr tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı toz şeker

Sos için

80 gr bitter çikolata

120 gr sütlü çikolata

220 ml krema



Hazırlanışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Tereyağını sos tenceresine alarak eritin. Kakao ve şekeri ekleyip karıştırın. 4 baklava yufkasını aralarına kakaolu tereyağı karışımından sürerek üst üste yerleştirin. 8 eşit parçaya kesip sıkıca rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 13-15 dakika pişirin. Bu arada sosu hazırlamak için, çikolataları küçük parçalara bölün. Kremayı ısıtıp çikolataları ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Ruloları sos ile birlikte servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.