Kakaolu kek kurabiye tarifi

Malzemeler:

Kek için

1.5 su bardağı toz şeker

3 yumurta

¾ su bardağı ayçiçeği yağı

1.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için

200 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı krema

Renkli şekerler



Hazırlanışı:

Geniş bir kapta şeker ve yumurtaları iyice kabarıncaya kadar mikserle çırpın. Ayçiçeği yağını yavaşça ilave edip çırparak yedirin. Sütü ekleyip karıştırın. Kakao, kabartma tozu ve unu ilave edip iyice karışıncaya kadar düşük hızda çırpın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Yağlanmış yuvarlak cam veya metal kalıba döküp 40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca keki enlemesine üçe kesin. 3 büyük yuvarlak kekten daire şeklindeki kurabiye kalıplarıyla parçalar çıkarın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı ayrı bir kapta ısıtın ve çikolatanın içine ekleyip iyice karıştırın. Fırın tepsisinin üzerine ızgara telini yerleştirin. Telin üzerine de yuvarlak kekleri yerleştirin. Üzerlerine bolca çikolatalı krema karışımından dökün. Renkli şekerleri serpip donmalarını bekleyin. Buzdolabında 15 dakika bekletip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

