Kakaolu muhallebili çörek tarifi

Malzemeler:

Hamur için

125 gr tereyağı, oda ısısında

2 yumurta

2 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

25 gr kakao

4-4.5 su bardağı un

İç harcı için

1.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

İç harcı için süt, nişasta, şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı tencereye alıp pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için tereyağı, vanilya ve şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta, yoğurt, sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam için gerekirse azar azar un ilavesi yapın. Üzerini örterek 10 dakika dinlendirin. Hamuru dört eşit parçaya ayırıp her bir parçayı unlanmış zeminde 2-3 mm kalınlığında açın. Öncelikle dörde kesip her parçayı tekrar dört eşit parçaya keserek 12 üçgen elde edin. Hamurların geniş tarafına 1 tatlı kaşığı kadar muhallebi yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.